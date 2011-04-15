В Подмосковье открыт участок 5-го пускового комплекса ЦКАД

В Подмосковье открыт участок 5-го пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги, сообщил Минтранс.



Участок длиной почти 9 км находится вблизи деревни Жёдочи в Наро-Фоминском городском округе Московской области. Дорогу здесь полностью реконструировали: заменили дорожную одежду на капитальную, расширили до 4 полос, разделили встречные потоки, тем самым максимально снизили риск лобового столкновения. Также была построена новая разворотная эстакада с безопасным экопереходом для лесных зверей. Сейчас дорога на этом участке имеет вторую техническую категорию.



Глава министерства Евгений Дитрих сообщил, что пятый пусковой комплекс ЦКАД планируется поэтапно сдать до конца текущего года. "Вся Центральная кольцевая автомобильная дорога будет оборудована новейшей системой free flow (свободный поток), которая обеспечит беспрепятственный проезд автомобилистов и повысит пропускную способность трассы", - завершил он.



"Дан старт вводу в эксплуатацию участков Центральной кольцевой автомобильной дороги. Участок, где сегодня запущено движение, небольшой, но за ближайшие 2 года мы должны ввести 339 километров ЦКАД. Открытие его позволит автомобилистам Москвы и Московской области и тем, кто едет транзитом из других регионов, проехать быстро и без пробок. Тем самым мы дадим импульс развитию прилегающих территорий, и самое главное - экономике всей страны", - сказал председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.



Ввод отрезка в эксплуатацию позволит уже сегодня, до запуска пограничного участка первого пускового комплекса ЦКАД, увеличить пропускную способность всего пятого пускового комплекса ЦКАД, сократить время в пути, создать комфортные и безопасные условия для всех участников дорожного движения.



Общая протяжённость пятого пускового комплекса ЦКАД составляет 76.44 км. В ходе его реконструкции все слои дорожной одежды снимают до грунта, укрепляют и заменяют на новые с использованием современных материалов и добавок. Монолитная бетонная плита, которая находится в основании дороги, разбирается и утилизируется. Все работы проводятся в условиях действующего движения, интенсивность которого доходит до 30 и более тыс. автомобилей в сутки. Фактически дорога строится заново.



"AK&M" от 29.01.2020