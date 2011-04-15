Роснефть ввела опытно-промышленный комплекс для производства катализаторов

Роснефть запустила в эксплуатацию первый в России опытно-промышленный комплекс для производства катализаторов гидропроцессов. Об этом говорится в сообщении компании.



Современный объект общей площадью 720 кв. м расположен на территории ООО "Новокуйбышевский завод катализаторов" (входит в периметр НК "Роснефть").



Новый комплекс позволит отрабатывать технологии производства катализаторов процессов нефтепереработки и нефтехимии с учётом перехода на крупнотоннажное производство.



До настоящего момента в России такие технологические возможности отсутствовали.



Благодаря вводу в эксплуатацию нового комплекса будет получен значительный экономический эффект за счёт сокращения затрат на закупку катализаторов сторонних производителей, а также логистической составляющей. Например, потребности НПЗ компании в катализаторах гидроочистки составляют около 2000 т/год. Стоимость такого количества катализаторов гидроочистки ~ 2.5 млрд руб. в год.



Новые технологические возможности в перспективе позволят заметно снизить зависимость России от импортной продукции в области катализаторов для процессов нефтепереработки.



На базе опытно-промышленного комплекса в Новокуйбышевске компания планирует создание технологий для промышленного выпуска новых поколений конкурентоспособных катализаторов гидроочистки дизельного топлива и вакуумного газойля, а также других процессов нефтепереработки.



В настоящее время доля импорта в катализаторах гидроочистки составляет около 90-95%. За счёт развития высокотехнологичного производства Роснефть планирует снизить этот показатель до 50% к 2024 году.



В состав нового опытно-промышленного комплекса входят 9 основных технологических линий, а также 5 вспомогательных блоков, которые включают в себя оборудование для производства катализаторов процессов нефтепереработки, а также различные средства контроля, измерения и управления процессами приготовления катализаторов. Промышленные установки способны производить около 200 кг различных катализаторов в сутки (6 т ежемесячно).



Современная технологичная площадка позволит ускорить процесс внедрения и коммерциализации разработок лабораторий научно-проектных институтов Роснефти, работающих в области катализа и катализаторов процессов нефтепереработки и нефтехимии.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 25% до 550 млрд руб. с 440 млрд руб. годом ранее (чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года уточнена в связи с пересмотром оценки приобретённых активов в 2018 году). Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 6.2% до 6.452 трлн руб. с 6.073 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.5% до 1.617 трлн руб. с 1.593 трлн руб.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за III квартал 2019 года выросла на 16% до 225 млрд руб. со 194 млрд руб. годом ранее, выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий - на 4.9% до 2.24 трлн руб. с 2.135 трлн руб., показатель EBITDA - на 7.6% до 554 млрд руб. с 515 млрд руб.



"AK&M" от 29.01.2020