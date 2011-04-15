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29/01/2020
14:40

Систему управления развитием Дальнего Востока надо менять, СП

На решение задач опережающего развития и повышения качества жизни населения Дальнего Востока выделяется значительный объём ресурсов. Так, в рамках госпрограмм на 2018-2021 годы заложено 2.3 трлн руб., из которых 1.3 трлн руб. - это федеральные средства. Однако распоряжаются этими финансовыми ресурсами при отсутствии завершенной системы стратегического планирования. Об этом говорится в сообщении Счётной палаты.

"Ещё не актуализирована принятая более 10 лет назад Стратегия развития Дальнего Востока, не утверждена нацпрограмма развития Дальнего Востока до 2035 года. Также отмечается низкое качество формирования в госпрограммах спецразделов по опережающему развитию ДФО", - заявила аудитор Счётной палаты Светлана Орлова на выездном итоговом совещании, прошедшем под руководством заместителя председателя Правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

По мнению аудитора, в таких условиях отраслевое и территориальное планирование слабо связаны. В нацпроектах почти треть показателей на 2024 год для регионов Дальнего Востока изначально заложены с отставанием от среднего российского уровня.

С.Орлова в своём выступлении подчеркнула, что в целом ДФО пока не удается достичь опережающей динамики инвестиций в основной капитал. С 2018 года она не превышает среднероссийскую динамику. А основные проблемы известны не первый год - это инфраструктурные ограничения, качество госуправления и отставание от других регионов страны по многим показателям качества жизни.

"Один из основных вопросов - энергетика. В законодательстве до сих пор не закреплено продление до 2028 года режима выравнивания тарифов на электроэнергию для Дальнего Востока. Это мешает долгосрочным инвестпланам", - отметила аудитор.


"AK&M" от 29.01.2020
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