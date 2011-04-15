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29/01/2020
14:52

Партнёром конференции по ипотеке выступает платформа "Цифровая ипотека"

Роман Гуров, генеральный директор ООО "Цифровые продажи" (платформа "Цифровая ипотека") выступает партнёром XVIII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России", которая пройдёт 31 января 2020 года в Москве по теме: "Ипотека 2020: экскроу и цифровая экосреда". Организатор конференции - Информационное агентство AK&M.

В рамках дискуссионной панели "Цифровая экосреда рынка недвижимости и системы ипотечного кредитования" Роман Гуров поделится с участниками своим опытом реализации B2B-платформы и собственными наблюдениями за экосистемами из других сфер бизнеса. Он также отмечает: "Цифровая экосистема" - один из самых употребляемых buzzwords последних лет. Но знает ли рынок, что такое на самом деле экосистема, какая ценность для участников рынка и в чём отличие от платформенного подхода?"

Регистрация на конференцию открыта до 29 января 2020 года на сайте проекта www.akm.ru/ipoteka2020/. Участие в мероприятии платное.


"AK&M" от 29.01.2020
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