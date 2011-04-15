Проекты строительства газоперерабатывающего комплекса Роснефти получили одобрение

Главгосэкспертиза одобрила проекты первых этапов строительства Майского газоперерабатывающего комплекса Роснефти. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Инициатива по созданию Майского газоперерабатывающего комплекса в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры принадлежит ПАО "НК "Роснефть", учредившей для реализации проекта дочернее предприятие ООО "РН-ЮганскГазПереработка". Финансирование планируется осуществлять в рамках государственно-частного партнёрства с участием "Фонда развития Югры" - специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в Ханты-Мансийском автономном округе.



Проектируемый комплекс предназначен для переработки попутного нефтяного газа и нестабильного газового конденсата с целью производства товарной продукции - широкой фракции лёгких углеводородов за счёт максимального извлечения из нефтегазового сырья целевых углеводородов фракций С3+. Новый объект газохимического производства построят в четыре этапа на территории Южно-Балыкского лицензионного участка Малобалыкского месторождения, которое разрабатывает "РН-Юганскнефтегаз", дочерний оператор Роснефти. Участок строительства расположен в 4 км от железнодорожного разъезда Игль в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа.



Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрены работы первого и второго этапов строительства Майского газоперерабатывающего комплекса, по итогам которых его производительность по переработке газового сырья составит 1483.8 тыс. т в год. Годовой объём выпуска товарной продукции, сухого отбензиненного газа, достигнет 911 тыс. т в год.



В числе основных объектов, сооружаемых на начальной стадии проекта, планируется строительство железнодорожной станции необщего пользования для отправки грузовых составов на станцию Игль Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", наливной железнодорожной эстакады и резервуарного парка хранения сжиженных углеводородных газов. Также здесь будут построены насосные станции, блоки приёма и подготовки нестабильного газового конденсата и попутного нефтяного газа, установка подготовки топливного газа на собственные нужды, энергетическое оборудование, водозаборные сооружения с водоводом, очистные и противопожарные сооружения и иные объекты для обеспечения газохимического производства.



Кроме того, в соответствии с проектной документацией, одобренной Главгосэкспертизой России, на первом этапе пройдёт строительство транспортных газопроводов высокого давления. Один из них предназначен для доставки попутного нефтяного газа от действующего газопровода "КС-1 - Южно-Балыкский ГПК" на узел сепарации газа Майского газоперерабатывающего комплекса и дальнейшей транспортировки газового сырья на Южно-Балыкский газоперерабатывающий комплекс. Второй газопровод высокого давления необходим для транспорта газа от узла сепарации газа на Майском ГПК до газопровода высокого давления "КС-1 Приобская - Южно-Балыкский ГПК". На первом и втором этапах проложат внутриплощадочные автомобильные дороги и высоковольтные линии - ВЛ 10 кВ и ВЛ 6 кВ - для энергоснабжения проектируемых газопроводов высокого давления, обеспечивающих доставку попутного газа на переработку.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 25% до 550 млрд руб. с 440 млрд руб. годом ранее (чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года уточнена в связи с пересмотром оценки приобретённых активов в 2018 году). Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 6.2% до 6.452 трлн руб. с 6.073 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.5% до 1.617 трлн руб. с 1.593 трлн руб.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за III квартал 2019 года выросла на 16% до 225 млрд руб. со 194 млрд руб. годом ранее, выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий - на 4.9% до 2.24 трлн руб. с 2.135 трлн руб., показатель EBITDA - на 7.6% до 554 млрд руб. с 515 млрд руб.



"AK&M" от 29.01.2020