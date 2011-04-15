ЦБ принял решение о санации "Севастопольского морского банка"

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости АО "Севастопольский Морской банк" (Севастополь). Об этом говорится в сообщении ЦБ.
Комитет банковского надзора Банка России утвердил план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.
Для поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости будет привлечён РНКБ Банк.
Для обеспечения непрерывности деятельности банка на период до передачи его инвестору назначена временная администрация в лице АСВ.
Мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка не вводится. Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.
"AK&M" от 29.01.2020