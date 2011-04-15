ЦБ принял решение о санации "Севастопольского морского банка"

Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости АО "Севастопольский Морской банк" (Севастополь). Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Комитет банковского надзора Банка России утвердил план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.



Для поддержки деятельности банка и повышения его финансовой устойчивости будет привлечён РНКБ Банк.



Для обеспечения непрерывности деятельности банка на период до передачи его инвестору назначена временная администрация в лице АСВ.



Мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка не вводится. Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки.





"AK&M" от 29.01.2020