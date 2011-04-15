М.Мишустин увеличил на 3% ряд пособий военнослужащим и полицейским

Правительство РФ определило размер индексации в 2020 году выплат военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



В соответствии с постановлением, размер страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций, установленные законодательством для военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, граждан, уволенных с военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, индексируются с 1 января 2020 года на 3%.





"AK&M" от 29.01.2020