Минфин разместил ОФЗ на 36.1 млрд руб. при спросе в 171.6 млрд руб.

Минфин разместил ОФЗ серии 24021 при спросе в 171.603 млрд руб. Об этом свидетельствуют материалы министерства.



Выручка от размещения составила 36.327 млрд руб. Цена отсечения - 100.45% от номинала, средневзвешенная цена - 100.5053%. Дата погашения выпуска - апрель 2024 года.





"AK&M" от 29.01.2020