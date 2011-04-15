Минфин разместил ОФЗ на 36.1 млрд руб. при спросе в 171.6 млрд руб.

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Минфин разместил ОФЗ серии 24021 при спросе в 171.603 млрд руб. Об этом свидетельствуют материалы министерства.
Выручка от размещения составила 36.327 млрд руб. Цена отсечения - 100.45% от номинала, средневзвешенная цена - 100.5053%. Дата погашения выпуска - апрель 2024 года.
"AK&M" от 29.01.2020