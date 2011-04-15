"Уральские авиалинии" отменяют рейсы в Мюнхен, Париж, Рим и Саппоро

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в КНР и с введением ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов авиакомпания "Уральские авиалинии" вынуждена отменить ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации.



Как говорится в сообщении перевозчика, отмена коснётся направлений, на которых традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая: U6-707/708 Екатеринбург-Мюнхен-Екатеринбург; U6-709/710 Екатеринбург-Париж-Екатеринбург; U6-727/728 Екатеринбург-Рим-Екатеринбург; U6-747/748 Владивосток-Саппоро-Владивосток.



Ранее сообщалось, что с 27 января действует запрет на все поездки организованных туристических групп из Китая в любую страну. В связи с этим были отменены рейсы авиакомпании в Хайкоу из Екатеринбурга и Тюмени, а также в Ордос и Сиань из Екатеринбурга. Полётная программа в Пекин и Харбин сохраняется.



Пассажирам, купившим билеты в Европу, авиакомпания "Уральские авиалинии" предлагает альтернативные варианты перелётов со стыковками в Москве и Праге. На рейсах авиакомпании: Жуковский-Рим, Домодедово-Мюнхен, Екатеринбург-Прага и далее в сотрудничестве с Czech Airlines: Прага-Париж, Прага-Рим или вынужденный возврат без штрафов и удержаний. Для оформления возврата денежных средств необходимо обратиться по месту приобретения авиабилетов.



"Уральские авиалинии" (ИНН 6608003013) входит в число 5-ти ведущих российских авиакомпаний по объёму перевозок. География полётов авиакомпании насчитывает более 200 направлений, парк воздушных судов состоит из самолётов европейского концерна Airbus.



Пассажиропоток "Уральских авиалиний" за 2019 год вырос на 7% до 9.617 млн по сравнению с годом ранее. На внутренних воздушных линиях пассажиропоток составил более 4.775 млн, на международных - 4.841 млн. За этот период выполнено 63.865 тыс. рейсов (+3%).



В 2019 году компания пополнила флот четырьмя новыми самолётами семейства Airbus A320neo (один А321 neo и три А320 neo). Всего в парке "Уральских авиалиний" 47 воздушных судов. Ещё один A321neo прибудет в январе 2020 года. Кроме того, в 2019 году авиакомпания ввела в эксплуатацию новый производственный комплекс с цехами по обслуживанию и производству компонентов воздушных судов.





"AK&M" от 29.01.2020