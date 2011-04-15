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29/01/2020
17:25

Из структуры Росводоканала исключены все иностранные участники

Росводоканал завершил реструктуризацию, в результате которой из состава холдинга исключены все предприятия, находящиеся в иностранной юрисдикции. Об этом сообщила компания.

Сегодня группа обслуживает 5.5 млн пользователей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени, операционное управление осуществляется компанией ООО УК "Росводоканал".

В единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения, в соответствии с которыми граждане Российской Федерации - председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп" Михаил Фридман, председатель совета директоров ООО УК "Росводоканал" Герман Хан, член совета директоров ООО УК "Росводоканал" Алексей Кузьмичёв и генеральный директор ООО УК "Росводоканал" Антон Михальков перешли на прямое владение Росводоканалом.

"Мы завершили процесс деофшоризации. Это ещё одно подтверждение, что компания ведёт открытый и социально-ответственный бизнес в России. С 2007 года Росводоканал реализует инвестиционные программы по развитию и модернизации инфраструктуры водоснабжения и водоотведения на общую сумму 102.8 млрд руб.", - отметил А.Михальков, цитируемый в сообщении.

Приведение бизнес-модели группы компаний к прямой структуре владения позволит укрепить кредитный рейтинг и продолжить активно финансировать развитие систем ВиВ городов присутствия, а также эффективно развивать новые отраслевые проекты в других регионах страны.

Группа компаний "Росводоканал" - крупнейший в Российской Федерации частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК "Росводоканал" работают 7 региональных водоканалов России, обслуживающих свыше 5.5 млн жителей в крупных административных и промышленных центрах: Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени. Группа компаний "Росводоканал" эксплуатирует 16.5 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения. Предприятия ежегодно подают в сеть 557 млн кубометров воды и принимают на очистку 521 млн куб. м стоков.


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