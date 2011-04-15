Внешнеторговый оборот России в январе-ноябре 2019 года уменьшился на 3.1% до $609.1 млрд. Об этом говорится в сообщении Росстата со ссылкой на данные Банка России.



Положительное сальдо торгового баланса уменьшилось на 15.2% до $149.3 млрд.



Объём экспорта уменьшился на 5.7% до $379.2 млрд, импорта - вырос на 1.6% до $229.9 млрд.







"AK&M" от 29.01.2020