Дайджест газеты "Коммерсант" от 30 января 2020 года
Дайджест газеты "Коммерсант" 30 января 2020 года.
ВОЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ ОБЛОЖИЛИ ДАНЬЮ ГРАЖДАНСКИХ
РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК СОПРОВОЖДАЛИСЬ ОТКАТАМИ
Как стало известно "Ъ", новые махинации выявлены в Центре боевой подготовки сухопутных войск Минобороны в посёлке Мулино Нижегородской области. Начальник службы капитального строительства производственного управления по строительству объектов ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" Минобороны Павел Носков арестован по обвинению в мошенничестве, а также получении взяток с компании, работавшей на объектах в Мулино.
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