ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 30 января, в размере 68.6764 руб. против 69.2260 руб. на 29 января.





Курс евро за последние 5 дней:



29.01.20 - 69.2260 руб.

28.01.20 - 68.7775 руб.

25.01.20 - 68.2924 руб.

24.01.20 - 68.6856 руб.

23.01.20 - 68.5186 руб.















































































































































































































































































































"AK&M" от 29.01.2020