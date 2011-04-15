Повтор! В.Путин отправил главу Чувашии в отставку в связи с утратой доверия

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Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Соответствующий указ размещён на сайте Кремля.
Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Олег Николаев, депутат Госдумы ("Справедливая Россия").
М.Игнатьев являлся главой Чувашской Республики около 9 лет.
"AK&M" от 29.01.2020