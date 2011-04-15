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30/01/2020
10:01

Повтор! Потребительские цены в РФ за неделю, с 21 по 27 января, не изменились

Потребительские цены в РФ за неделю, с 21 по 27 января 2020 года, не изменились. С начала января инфляция составила 0.4%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

За неделю цены выросли на колбасу полукопченую, масло сливочное, крупу гречневую и соль - на 0.2%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.6%, в том числе на огурцы - 2.4%, помидоры - 1.2%, лук репчатый - 1%, морковь - 0.7%.

Цены снизились: на яйца куриные - на 1.9%; мясо кур и пшено - на 0.6%; свинину и сахар-песок - на 0.4%, рис шлифованный - на 0.3%; молоко стерилизованное - на 0.2%; колбасу вареную, масло подсолнечное и конфеты шоколадные - на 0.1%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0.1%, на дизельное топливо - не изменились.


"AK&M" от 29.01.2020
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