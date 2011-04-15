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30/01/2020
11:47

Объём займов МФО продолжает снижаться, НБКИ

В IV квартале 2019 года МФО выдали 4.63 млн займов, что на 5.7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

При этом сокращение выдачи происходит только в сегментах самых небольших займов - до 10 тыс. руб. (на 12.5%) и от 10 до 20 тыс. руб. (2.2%).

Самое большое количество выданных займов в регионах РФ отмечено в Москве (184.3 тыс.), Московской области (159.5 тыс.), Краснодарском крае (158.8 тыс.), Республике Башкортостан (156.6 тыс.) и Свердловской области (155 тыс.).


"AK&M" от 30.01.2020
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