Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение, а сигналы с мировых фондовых площадок ухудшились. Об этом говорится в комментарии аналитика ИК "ВЕЛЕС Капитал" Елены Кожуховой.



Торги на фондовых биржах США в среду, после попыток повышения, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились на 0.1%. Рынок не получил достаточных драйверов для роста, несмотря на обещания ФРС продолжать операции РЕПО как минимум по апрель (воспринимаемые как краткосрочное стимулирование) и отреагировать соответствующим образом при ухудшении макроэкономических условий. Регулятор оставил процентные ставки в диапазоне 1.5-1.75%, как и ожидалось.



Фьючерсы на индекс S&P500 утром теряют около 0.5% на фоне новостей о распространении коронавируса. Во Всемирной организации здравоохранения в четверг вновь рассмотрят вопрос об объявлении вируса мировой опасностью.



Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0.4%. Индикатор в основном следовал за покупками, которые наблюдались в начале торгов в США.



На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1.7%. Фондовые биржи Китая закрыты в связи с празднованием Нового Индикатор Гонконга Hang Seng теряет 2.3%, тайваньский индекс обвалился более чем на 5%. Число заболевших коронавирусом, по последним данным, выросло до примерно 7700 человек, умерших в КНР достигло 170 человек.



Нефтяные фьючерсы утром дешевеют примерно на 1% после более умеренного снижения накануне. Отчет Минэнерго США показал рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3.5 млн баррелей, выше прогнозов, в то время как совокупные запасы нефтепродуктов мало изменились, а нефтедобыча осталась на рекордных 13 млн баррелей в день. Инвесторы обеспокоены перспективой замедления экономики Китая из-за коронавируса и следующего за этим сокращения спроса на “черное золото”. В связи с этим цены могут вновь взять курс на минимумы этого года $58.49 и $52.13 для Brent и WTI соответственно.



Индексы Мосбиржи и РТС в среду завершили день без единой динамики. Рублевый индикатор закрепился немногим выше сопротивления 3125 пунктов, но ухудшение мировых настроений вряд ли позволит ему продолжить рост в четверг. Ближайшие поддержки для индексов расположены на отметках 3100 и 1550 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3090-3160 пунктов.



Рубль по итогам сессии немного ослаб против доллара и евро. Пара доллар/рубль отступила от поддержки 62.20 руб, но также находилась ниже сопротивления 63 руб. Пара евро/рубль отскочила от средней полосы Боллинджера дневного графика (68.60 руб), положение выше которой держит открытой дорогу для повышения в район недавнего максимума около 69.55 руб.



Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением ввиду ослабления склонности к риску на мировых площадках, в связи с чем можно ожидать новых продаж. Панических настроений на зарубежных биржах не наблюдается, что само по себе обнадеживающий сигнал, но и поводы для покупок найти будет непросто. Спросом вновь могут пользоваться акции золотодобытчиков, во второй половине сессии внимание переключится на статистику из США и, в частности, на изменение ВВП страны.



"AK&M" от 30.01.2020