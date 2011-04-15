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30/01/2020
11:27

Рубль остаётся во власти негативного внешнего фона, связанного с распространением коронавируса в Китае

Рубль на старте торгов находится вблизи отметок 63 в паре с долларом и 69.4 в паре с евро. Российская валюта остаётся во власти негативного внешнего фона связанного с распространением коронавируса в Китае. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Эта тема по-прежнему центральная для рубля, как и для всего блока рисковых активов. На этом фоне до конца недели риски по рублю смещены в сторону ослабления. Предсказуемые итоги заседания ФРС не оказали значимого влияния на глобальные площадки.

Размещение ОФЗ, хотя и успешное, не оказало поддержки рублю накануне. Минфин разместил 2 выпуска бумаг практически на 60 млрд руб., а спрос на них превысил 240 млрд руб., что, вероятно, было связано с большим объемом погашений по другим выпускам. Фактором риска для рубля до конца недели выступают данные по индексу деловой активности в Китае в пятницу.

"AK&M" от 30.01.2020
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