Рубль остаётся во власти негативного внешнего фона, связанного с распространением коронавируса в Китае

Рубль на старте торгов находится вблизи отметок 63 в паре с долларом и 69.4 в паре с евро. Российская валюта остаётся во власти негативного внешнего фона связанного с распространением коронавируса в Китае. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Эта тема по-прежнему центральная для рубля, как и для всего блока рисковых активов. На этом фоне до конца недели риски по рублю смещены в сторону ослабления. Предсказуемые итоги заседания ФРС не оказали значимого влияния на глобальные площадки.



Размещение ОФЗ, хотя и успешное, не оказало поддержки рублю накануне. Минфин разместил 2 выпуска бумаг практически на 60 млрд руб., а спрос на них превысил 240 млрд руб., что, вероятно, было связано с большим объемом погашений по другим выпускам. Фактором риска для рубля до конца недели выступают данные по индексу деловой активности в Китае в пятницу.



"AK&M" от 30.01.2020