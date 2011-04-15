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30/01/2020
10:40

Старт дня: акции дешевеют, доллар — 63

Российские индексы резко пошли вниз на открытии торгов четверга. Движение проходит в русле общемировых тенденций. Падение сегодня наблюдается в Азии, цены на нефть вновь ушли к $59 за баррель Brent. Инвесторы выходят из рисковых активов и ищут защитные. Золото подорожало до $1584 за тройскую унцию. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Альберта Короева.

Беспокойство участников рынка вызывает распространение коронавируса в Китае, и последствия этого для экономики. Несмотря на то, что число случаев заражения за пределами Китая невелико, в Поднебесной темпы роста остаются высокими. В ВОЗ заявили, что сегодня будет собран комитет для пересмотра решения о возможном объявлении глобальной эпидемии.

В КНР все более очевидно недосчитаются выручки компании, не только связанные с туризмом, ритейлом, но и более широкая отраслевая группа. Предприятия закрываются на карантин.

Курс пары USD/RUB вновь вышел к 63, прибавляя более 0,7%. Индекс гособлигаций RGBI стоит без движения.


"AK&M" от 30.01.2020
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