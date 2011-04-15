Старт дня: акции дешевеют, доллар — 63

Российские индексы резко пошли вниз на открытии торгов четверга. Движение проходит в русле общемировых тенденций. Падение сегодня наблюдается в Азии, цены на нефть вновь ушли к $59 за баррель Brent. Инвесторы выходят из рисковых активов и ищут защитные. Золото подорожало до $1584 за тройскую унцию. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Альберта Короева.



Беспокойство участников рынка вызывает распространение коронавируса в Китае, и последствия этого для экономики. Несмотря на то, что число случаев заражения за пределами Китая невелико, в Поднебесной темпы роста остаются высокими. В ВОЗ заявили, что сегодня будет собран комитет для пересмотра решения о возможном объявлении глобальной эпидемии.



В КНР все более очевидно недосчитаются выручки компании, не только связанные с туризмом, ритейлом, но и более широкая отраслевая группа. Предприятия закрываются на карантин.



Курс пары USD/RUB вновь вышел к 63, прибавляя более 0,7%. Индекс гособлигаций RGBI стоит без движения.





"AK&M" от 30.01.2020