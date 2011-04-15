Росреестр предлагает разрешить строительство домов рядом с нацпарками

Представители Росреестра и Минэкономразвития приняли участие в подготовке законодательных инициатив, направленных на обеспечение прав граждан, проживающих в населённых пунктах, расположенных в границах национальных парков. Об этом говорится в сообщении Росреестра.



"Росреестр поддерживает предложение решить накопившиеся проблемы граждан, проживающих на территории национальных парков, а также необходимость законодательного урегулирования таких вопросов, как снятие запрета на предоставление земельных участков и введение возможности строительства социальных объектов и жилых домов в границах населённых пунктов. При этом очень важно соблюсти баланс интересов граждан и необходимость защиты дикой природы и уникальных природных комплексов", - отметил заместитель руководителя Росреестра Вячеслав Спиренков.



Соответствующие предложения по внесению изменений в законодательство с учётом проработки имеющихся замечаний в ближайшее время будут направлены членам Совета Федерации для последующего внесения в Госдуму России.



"Также следует учитывать, что пакет поправок должен предусматривать необходимые изменения не только в Закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), но и в Земельный кодекс и Закон об охране окружающей среды. Только при таком подходе изменения будут иметь комплексный характер и позволят действительно гарантировать все необходимые права граждан", - заявил директор Департамента недвижимости Минэкономразвития Алексей Бутовецкий.



В частности, одним из главных вопросов является определение правового режима земельных участков в границах ООПТ, где расположены населённые пункты. Соответствующие поручения президента России и Правительства России о внесении изменений в законодательство вышли ещё в августе 2017 года.



Вместе с тем сегодня в соответствии с законом земельные участки и природные ресурсы, расположенные в границах национальных парков, находятся исключительно в собственности государства. Такие участки не подлежат отчуждению из федеральной собственности. Они предоставляются федеральным государственным бюджетным учреждениям, на которые возложена функция управления ООПТ. Кроме того, учреждения вправе предоставлять своим работникам в безвозмездное пользование служебные наделы в границах зоны хозяйственного назначения.



При этом в границах ООПТ могут находиться земельные участки иных собственников и пользователей, в том числе владеющих ими по договору аренды, для рекреационных, физкультурно-оздоровительных и спортивных целей.



Ранее, в октябре 2019 года, межведомственная рабочая группа при Росреестре обсуждала вопросы оформления прав граждан на земельные участки, расположенные в границах ООПТ и Байкальской природной территории. Было предложено облегчить режим оформления прав собственности на земельные участки, расположенные в границах ООПТ, что позволит легализовать земельные отношения, а также исполнить социальные обязательства перед местными жителями, например, по строительству социальных и инфраструктурных объектов, на которые выделяются средства федерального бюджета.



"AK&M" от 30.01.2020