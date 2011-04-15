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30/01/2020
12:41

Банк "Открытие" в 2019 году выдал около 1 трлн руб. корпоративных кредитов

Банк "Открытие" по итогам 2019 года более чем втрое увеличил объём кредитов, выданных корпоративным клиентам - с 300 млрд руб. до 938 млрд руб. Об этом говорится в сообщении банка.

При этом рост корпоративного кредитования в России в целом по рынку составил менее 5%.

Корпоративный кредитный портфель банка "Открытие" до начисления резервов по итогам 2019 года достиг 891 млрд руб., что на 56% выше, чем годом ранее.

Средства корпоративных клиентов на счетах банка составили на 1 января 2020 года 461 млрд руб., что на 93% превышает аналогичный показатель на начало 2019 года. Существенно выросло за год также количество активных корпоративных клиентов кредитной организации - с 6.6 тыс. до 7.2 тыс.

Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".

Чистая прибыль группы "Открытие" по МФСО за 9 месяцев 2019 года достигла 43.1 млрд руб.

"AK&M" от 30.01.2020
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