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30/01/2020
13:04

ГК SRG - партнёр дискуссионной панели в рамках XVIII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России"

31 января 2020 года в Москве пройдёт XVIII Всероссийская конференция "Ипотечное кредитование в России", которая поднимет два основных блока вопросов: переход на систему проектного финансирования строительства жилой недвижимости и формирование в стране цифровой экосреды для рынка недвижимости и ипотечного кредитования. Организатор - Информационное агентство AK&M.

Тема построения цифровых платформ обсуждается последние три года. В этом году специалисты более предметно рассмотрят вопрос объединения созданных платформ в единую цифровую экосреду.

Партнёр ГК SRG Максим Русаков выступит в роли модератора дискуссионной панели "Цифровая экосреда рынка недвижимости и системы ипотечного кредитования". Эксперт также поделится своим опытом внедрения цифровых технологий в ипотечный конвейер.

Группа компаний SRG ведёт свою историю с 1999 года. На сегодняшний день SRG представляет собой многопрофильную группу компаний, работающую в различных отраслях экономики и является одной из ведущих консалтинговых групп России.

Регистрация на конференцию по ссылке: www.akm.ru/ipoteka2020/. Участие в мероприятии платное.


"AK&M" от 30.01.2020
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