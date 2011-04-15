ГК SRG - партнёр дискуссионной панели в рамках XVIII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России"

31 января 2020 года в Москве пройдёт XVIII Всероссийская конференция "Ипотечное кредитование в России", которая поднимет два основных блока вопросов: переход на систему проектного финансирования строительства жилой недвижимости и формирование в стране цифровой экосреды для рынка недвижимости и ипотечного кредитования. Организатор - Информационное агентство AK&M.



Тема построения цифровых платформ обсуждается последние три года. В этом году специалисты более предметно рассмотрят вопрос объединения созданных платформ в единую цифровую экосреду.



Партнёр ГК SRG Максим Русаков выступит в роли модератора дискуссионной панели "Цифровая экосреда рынка недвижимости и системы ипотечного кредитования". Эксперт также поделится своим опытом внедрения цифровых технологий в ипотечный конвейер.



Группа компаний SRG ведёт свою историю с 1999 года. На сегодняшний день SRG представляет собой многопрофильную группу компаний, работающую в различных отраслях экономики и является одной из ведущих консалтинговых групп России.



Регистрация на конференцию по ссылке: www.akm.ru/ipoteka2020/. Участие в мероприятии платное.





"AK&M" от 30.01.2020