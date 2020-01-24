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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 31 января в размере 69.4151 руб. против 68.6764 руб. на 30 января.
Курс евро за последние 5 дней:
30.01.20 - 68.6764 руб.
29.01.20 - 69.2260 руб.
28.01.20 - 68.7775 руб.
25.01.20 - 68.2924 руб.
24.01.20 - 68.6856 руб.
"AK&M" от 30.01.2020