Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 31 января

Банк России установил на 31 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.4169

1 Азербайджанский манат 37.1564

100 Армянских драмов 13.1736

1 Белорусский рубль 29.4919

1 Болгарский лев 35.5052

1 Бразильский реал 14.9007

100 Венгерских форинтов 20.5048

1000 Вон Республики Корея 52.9994

10 Гонконгских долларов 81.1377

10 Датских крон 92.9267

1 Доллар США 63.0359

1 Евро 69.4151

100 Индийских рупий 88.0755

100 Казахстанских тенге 16.6092

1 Канадский доллар 47.6858

100 Киргизских сомов 90.2095

10 Китайских юаней 90.8730

10 Молдавских леев 36.0411

1 Новый туркменский манат 18.0360

10 Норвежских крон 68.4704

1 Польский злотый 16.2013

1 Румынский лей 14.5251

1 СДР (специальные

права заимствования) 86.6763

1 Сингапурский доллар 46.2513

10 Таджикских сомони 65.0190

1 Турецкая лира 10.5425

10000 Узбекских сумов 66.1239

10 Украинских гривен 25.2573

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 81.8332

10 Чешских крон 27.5020

10 Шведских крон 65.3628

1 Швейцарский франк 64.9185

10 Южноафриканских рэндов 42.9262

100 Японских иен 57.9028





"AK&M" от 30.01.2020