Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 31 января

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Банк России установил на 31 января курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 42.4169
1 Азербайджанский манат 37.1564
100 Армянских драмов 13.1736
1 Белорусский рубль 29.4919
1 Болгарский лев 35.5052
1 Бразильский реал 14.9007
100 Венгерских форинтов 20.5048
1000 Вон Республики Корея 52.9994
10 Гонконгских долларов 81.1377
10 Датских крон 92.9267
1 Доллар США 63.0359
1 Евро 69.4151
100 Индийских рупий 88.0755
100 Казахстанских тенге 16.6092
1 Канадский доллар 47.6858
100 Киргизских сомов 90.2095
10 Китайских юаней 90.8730
10 Молдавских леев 36.0411
1 Новый туркменский манат 18.0360
10 Норвежских крон 68.4704
1 Польский злотый 16.2013
1 Румынский лей 14.5251
1 СДР (специальные
права заимствования) 86.6763
1 Сингапурский доллар 46.2513
10 Таджикских сомони 65.0190
1 Турецкая лира 10.5425
10000 Узбекских сумов 66.1239
10 Украинских гривен 25.2573
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 81.8332
10 Чешских крон 27.5020
10 Шведских крон 65.3628
1 Швейцарский франк 64.9185
10 Южноафриканских рэндов 42.9262
100 Японских иен 57.9028
"AK&M" от 30.01.2020