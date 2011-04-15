Банк России на 31 января повысил курс евро к рублю почти на 74 копейки до 69.4151 руб., курс доллара США - более чем на 64 копейки до 63.0359 руб.

Банк России на 31 января повысил официальный курс евро к рублю почти на 74 копейки до 69.4151 руб. с 68.6764 руб., курс доллара США - более чем на 64 копейки до 63.0359 руб. с 62.3934 руб. 30 января.



Стоимость бивалютной корзины на 31 января увеличилась почти на 69 копеек (+1.05%) до 65.9065 руб. с 65.2208 руб. 30 января.



"AK&M" от 30.01.2020