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30/01/2020
15:09

РФ приостановила оформление электронных виз для граждан Китая

С 30 января 2020 года для граждан КНР временно приостанавливается оформление электронных виз для въезда в РФ через пограничные пункты пропуска, расположенные на территории Дальнего Востока, Калининградской области, а также через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска, расположенные на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении МИД.

В связи со вспышкой в Китае новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и в целях предупреждения её завоза на территорию РФ МИД рекомендует российским гражданам воздерживаться от всех поездок в КНР, если они не вызваны крайней необходимостью.


"AK&M" от 30.01.2020
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