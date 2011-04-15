РФ приостановила оформление электронных виз для граждан Китая

С 30 января 2020 года для граждан КНР временно приостанавливается оформление электронных виз для въезда в РФ через пограничные пункты пропуска, расположенные на территории Дальнего Востока, Калининградской области, а также через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска, расположенные на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении МИД.



В связи со вспышкой в Китае новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и в целях предупреждения её завоза на территорию РФ МИД рекомендует российским гражданам воздерживаться от всех поездок в КНР, если они не вызваны крайней необходимостью.





"AK&M" от 30.01.2020