М.Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году

Правительство РФ установило коэффициент индексации с 1 февраля 2020 года выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами РФ и девятью федеральными законами, в размере 1.03. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Законодательство в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан предусматривает индексацию выплат, пособий и компенсаций один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из коэффициента индексации, определяемого в соответствии с фактическим индексом роста потребительских цен за предыдущий год.



Такой порядок индексации распространяется, в частности, на выплаты, пособия и компенсации, которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей, и при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.





"AK&M" от 30.01.2020