Сбербанк будет выплачивать страховое возмещение вкладчикам НВКбанка

Сбербанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам АО "НВКбанк" (Саратов). Об этом говорится в сообщении АСВ.



За выплатой страхового возмещения на 8.5 млрд руб. могут обратиться порядка 16 тыс. вкладчиков.



ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НВКбанка 24 января 2020 года. По величине активов кредитная организация занимала 179-е место в банковской системе РФ.





"AK&M" от 30.01.2020