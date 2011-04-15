РФ закрыла государственную границу с Китаем

Правительство РФ закрыло 16 контрольно-пропускных пунктов на границе с КНР. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



"Минтрансу России совместно с Пограничной службой ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 года временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой", - говорится в распоряжении.



Закрыты КПП: Забайкальск (железнодорожный)-Маньчжурия (железнодорожный), Забайкальск (автомобильный)-Маньчжурия ((автомобильный), Староцурухайтуйский-Хэйшаньтоу, Олочи-Шивэй, Благовещенск-Хэйхэ, Поярково-Сюнькэ, Амурзет-Лобэй, Нижнеленинское-Тунцзян, Хабаровск-Фуюань, Покровка-Жаохэ, Турий Рог-Мишань, Пограничный (железнодорожный)-Суйфэньхэ (железнодорожный), Пограничный (автомобильный)-Суйфэньхэ (втомобильный), Полтавка-Дуннин, Краскино-Хуньчунь, Махалино-Хуньчунь.



Данные меры введены в целях предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с территории КНР.





"AK&M" от 30.01.2020