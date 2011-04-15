Валютный рынок под давлением дешевеющей нефти

Российский рынок корректируется. Индекс Мосбиржи опустился на 20 пунктов, РТС — почти на 1%. Против рынка идут золотодобытчики и ретейлеры. Об этом говорится в обзоре ИК "Фридом Финанс"



Нефть марки Brent подешевела на 1.5%, уйдя ниже $58 за баррель, и российский рынок не смог это проигнорировать. Сильнее всех падает ЛУКОЙЛ (-2.3%). Индексный провайдер MSCI объявил, что снижает вес бумаг компании в своих продуктах с 3 февраля. Ранее ЛУКОЙЛ отчитался об итогах оферты: у инвесторов было выкуплено свыше 22 млн акций и расписок.



Не менее активно игроки сегодня продают акции АЛРОСА, котировки которой упали на 1.8%. Причиной стала обновленная рекомендация от JPMorgan для своих клиентов по данной бумаге: с уровня "выше рынка" до нейтрального. В итоге сейчас АЛРОСА торгуется ниже консенсус-прогнозов примерно на 5%. По нашему мнению, это выглядит неплохой возможностью для входа в эти акции.



Высокая волатильность наблюдается в бумагах "Сафмара" (АФК "Система" и "Детский мир"), теряющих до 0.7%. На те же 0.7% в отсутствие значимых новостей опустились котировки Сбербанка. Аналитики полагают, что технически бумаги банка начинают выглядеть перепроданными. Их стоит покупать с прицелом на возврат к уровням 265-270 руб. за акцию.



В лидерах роста сегодня ФСК ЕЭС (+2%). Следом за ФСК в рейтинге самых прибыльных сегодня идут "Полюс" (+1.7%) и Полиметалл (+1.4%). Рынок сейчас расценивает их акции как на защитные бумаги в связи с ожиданием роста мировых цен на золото.



Уверенно себя чувствуют бумаги девелопера ЛСР (+0.7%). Для крупных застройщиков в последние дни сложился позитивный новостной фон, связанный с планами государства по поддержке рынка жилья. Сейчас ЛСР торгуется вблизи абсолютного максимума 910 руб. за бумагу. Мы считаем, что для покупки следует подождать просадки по меньшей мере до 850 руб.



Повышаются в цене акции Фосагро (+0.5%). Компания накануне объявила об увеличении объемов производства удобрений. Ранее Фосагро заявляло о высоком спросе на внутреннем рынке и желании расширять продажи в России. Потенциал роста в акциях компании от текущих 2460 руб. до 2500 вполне способен реализоваться на горизонте недели-двух.



Валютный рынок остается под давлением дешевеющей нефти. Пара USD/RUB доходила до 63.15, EUR/RUB — до 69.5. Если нефть удержится выше $58, ожидаем отката курсов к вчерашним уровням. В противном случае не исключено, движение пары USD/RUB в диапазон 63.4-63.5, EUR/RUB — к 70.



"AK&M" от 30.01.2020