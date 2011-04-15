ЦБ объявил учётную цену золота на 31 января - 3202.92 руб./г против 3151.82 руб./г на 30 января
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 31 января. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3202.92 руб./грамм
Серебро: - 35.41 руб./грамм
Платина: - 1967.88 руб./грамм
Палладий: - 4600.49 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
24.01 25.01 28.01 29.01 30.01
Золото 3095.33 3103.42 3173.57 3190.83 3151.82
Серебро 35.39 34.97 35.74 36.96 36.06
Платина 1999.75 1994.96 1990.18 1987.71 1989.94
Палладий 4937.64 4894.02 4764.01 4607.68 4661.93