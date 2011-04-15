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30/01/2020
16:47

Инфляционные ожидания россиян в январе преимущественно снижались, ЦБ

В начале года ожидаемая населением инфляция снизилась до 8.3% (в декабре – 9%), отмечается в материалах ЦБ.

В оценке наблюдаемой населением инфляции сохраняется тренд на снижение, сформировавшийся в прошлом году, что согласуется с публикуемыми Росстатом данными по динамике цен. При этом респонденты чаще говорили лишь о сезонном росте цен: на куриные яйца, алкоголь, чай и кофе, сыры и колбасы, фрукты и овощи, а также на проезд в пассажирском транспорте.

Краткосрочные ценовые ожидания предприятий сохраняются вблизи уровней второй половины 2019 года. Представители предприятий, как и в предыдущие месяцы, называли слабый спрос и высокую конкуренцию основными факторами, сдерживающими рост цен.

Прогнозы профессиональных аналитиков на 2020 год продолжили снижаться. Стабилизировались на низком уровне и ожидания, заложенные в цены инструментов финансового рынка.

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