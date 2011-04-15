Доля убыточных предприятий в России в январе-ноябре составила 28%

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах в январе-ноябре 2019 года вырос на 9% до 14.267 трлн руб. Об этом свидетельствует сообщение Росстата.



Прибыль на 15.932 трлн руб. получили 35.6 тыс. организаций, убыток на 1.665 трлн руб. - 13.9 тыс. организаций.



Доля убыточных предприятий в России в январе-сентябре составила 28%.





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