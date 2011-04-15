Минтранс ограничил конкуренцию на закупке в 153 млн руб., ФАС

Комиссия ФАС рассмотрела жалобу компании "Авто Спец Услуги" на действия Министерства транспорта РФ при закупке автомобильных услуг с ценой контракта 153 млн руб. Как говорится в сообщении антимонопольной службы, в ходе рассмотрения жалобы комиссия установила, что требования к составу заявки были подготовлены ненадлежащим образом, что привлекло к неправомерному отказу 4 из 6 участников закупки в допуске к аукциону.



Так, аукционная комиссия сослалась на то, что в заявках этих участников содержались недостоверные сведения. В то же время в ходе заседания было установлено, что одно из требований заказчика вводило участников закупки в заблуждение, не позволяя надлежащим образом сформировать заявку на участие в аукционе.



Также в ходе внеплановой проверки были выявлены нарушения в проекте госконтракта, а именно установление противоречивых сведений в части указания объекта закупки и ненадлежащие положения об ответственности сторон.



Так, объектом закупки являлось оказание автомобильных услуг, при этом, согласно проекту государственного контракта, объектом закупки является поставка товара.



Как уточнил начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС Артём Лобов, заказчику предписано пересмотреть заявки участников с учётом норм 44-ФЗ и устранить нарушения в проекте госконтракта в соответствии с решением ФАС России.



"AK&M" от 30.01.2020