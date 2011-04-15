В реестре недобросовестных участников земельных аукционов содержатся данные о 550 нарушителях, ФАС

По состоянию на 30 января 2020 года в реестре недобросовестных участников земельных аукционов содержится 547 записей. Так, в 2018 году и в 2019 году в реестр были включены 271 и 270 недобросовестных участников земельных аукционов соответственно. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Как уточнил заместитель начальника Управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС Давид Акопян, подавляющую долю недобросовестных участников аукциона в 2019 году традиционно составили физические лица 82% (86% в 2018 году). В сравнении с 2018 годом наблюдается рост нарушителей среди юридических лиц на 3% (всего 11%) и индивидуальных предпринимателей на 1% (всего 6%).





"AK&M" от 30.01.2020