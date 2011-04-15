Второе чтение проекта изменений в Конституцию может быть перенесено

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что второе чтение проекта изменений в Конституцию будет перенесено. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



По словам В.Володина, в понедельник, 3 февраля 2020 года, Совет ГД рассмотрит этот вопрос. "Для того чтобы поправки всесторонне изучить и выйти на принятие проработанного качественного решения, вероятно, нам предстоит перенести дату рассмотрения во втором чтении на несколько более поздний срок", - сказал он.



"AK&M" от 30.01.2020