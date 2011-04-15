ЦБ объявил учётную цену золота на 3 февраля - 3209.04 руб./г против 3202.92 руб./г на 31 января
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 3 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3209.04 руб./грамм
Серебро: - 35.98 руб./грамм
Платина: - 1977.17 руб./грамм
Палладий: - 4668.88 руб./грамм
----------------------------------------
Цены за последние 5 дней, руб./грамм
25.01 28.01 29.01 30.01 31.01
Золото 3103.42 3173.57 3190.83 3151.82 3202.92
Серебро 34.97 35.74 36.96 36.06 35.41
Платина 1994.96 1990.18 1987.71 1989.94 1967.88
Палладий 4894.02 4764.01 4607.68 4661.93 4600.49