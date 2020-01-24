ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 31 января, в размере 63.0359 руб. против 62.3934 руб. на 30 января.





Курс доллара США за последние 5 дней:



30.01.20 - 62.3934 руб.

29.01.20 - 62.8299 руб.

28.01.20 - 62.3380 руб.

25.01.20 - 61.8031 руб.

24.01.20 - 61.9515 руб.



















































































































































"AK&M" от 30.01.2020