ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 31 января, в размере 69.4151 руб. против 68.6764 руб. на 30 января.





Курс евро за последние 5 дней:



30.01.20 - 68.6764 руб.

29.01.20 - 69.2260 руб.

28.01.20 - 68.7775 руб.

25.01.20 - 68.2924 руб.

24.01.20 - 68.6856 руб.















































































































































































































































































































"AK&M" от 30.01.2020