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31/01/2020
10:47

Дайджест газеты "Коммерсант" от 31 января 2020 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 31 января 2020 года.

ДЕНЬГИ БАНКА ВЕРНУЛИ ПРОКУРАТУРЕ
ДЕЛО О РАСТРАТЕ В "КЛИЕНТСКОМ" ОТПРАВЛЕНО НА ДОСЛЕДОВАНИЕ

Как стало известно "Ъ", Никулинский суд Москвы, почти год рассматривавший уголовное дело в отношении бывшего совладельца и председателя совета директоров АКБ "Клиентский" Александра Кленовского, в итоге вернул дело в прокуратуру. Экс-руководитель кредитного учреждения, в котором крупные вклады держали Олег Табаков с супругой, президент Федерации хоккея на траве России Николай Доморацкий и другие известные люди, обвиняется в растрате более 100 млн руб. и их легализации. Однако суд посчитал, что следствие не представило доказательств наличия в банке подобной суммы.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 31.01.2020
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