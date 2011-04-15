В Подмосковье выполнят капремонт участка автодороги М-2 "Крым"

В Подмосковье выполнят капитальный ремонт участка автодороги М-2 "Крым". Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России, которая провела проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта участка автомобильной дороги федерального значения, расположенного в Серпуховском районе Московской области.



По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.



В основе федеральной трассы М-2 "Крым" лежит древний Крымский тракт. Решение о сооружении капитальной дороги было принято императором Николаем I в 1828 году для организации надёжной транспортной связи с полуостровом и военно-морской базой в Севастополе. Работы продолжались несколько десятков лет и завершились в 1858 году. Тогда же было открыто регулярное сквозное движение пассажирских дилижансов. В настоящее время дорога, общая протяжённость которой составляет 720 км, является составной частью европейского маршрута Е-105 и проходит по территориям Московской, Тульской, Орловской, Курской и Белгородской областей, обеспечивает сообщение Западного региона России и европейских стран с промышленно развитыми территориями центральной части, юга страны и сопредельных государств.



Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердили эксперты Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт участка км 95+000 - км 108+000 М-2 "Крым" в Московской области протяжённостью 13.270 км. Среднегодовая интенсивность движения здесь составляет от 45 до 63 тыс. автомобилей в сутки. К 2029 году она может достигнуть от 61.69 тыс. до 86.5 тыс. автомобилей. Средняя скорость проезда по четырем полосам составляет 70 -110 км в час.



По данным ГИБДД Московской области, за четыре года на этом участке произошло 60 ДТП, в результате которых 14 человек погибло и 79 человек ранено. Основными причинами ДТП стали нарушение правил дорожного движения и влияние сопутствующих дорожных условий, к числу которых можно отнести высокую интенсивность движения и недостаточное освещение этого участка трассы.



Для обеспечения нормативных требований число полос на участке будет доведено до шести. В рамках планируемых работ отремонтируют земляное полотно, элементы водоотвода и водопропускных труб, положат дорожную одежду и укрепят обочины, построят очистные сооружения, установят наружное освещение, дорожные знаки, информационные указатели и барьерное ограждение. Также нанесут дорожную разметку.



В ходе капремонта развязок, связывающих ближайшие населенные пункты с автомобильными дорогами, будет переустроен съезд на развязке км 96+714 с укладкой нового земляного полотна и дорожной одежды, так как существующие параметры не обеспечивают минимальных расчетных скоростей движения. Аналогичные работы пройдут на съезде транспортной развязки км 107+185, что позволит ввести левый поворот со съезда 1 на съезд 2.



Застройщик - ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" Федерального дорожного агентства". Генеральная проектная организация - ООО "Интердорпроект".



"AK&M" от 31.01.2020