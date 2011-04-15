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31/01/2020
11:04

Началось пленарное заседание в рамках Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России"

Началось пленарное заседание в рамках XVIII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России", которая проходит сегодня, 31 января, в Москве. Ведущая - обозреватель Business FM, глава экспертного совета журнала "Дайджест российской и зарубежной недвижимости" Валерия Мозганова.

Конференция организована Информационным агентством AK&M при участии профильных ведомств и профессиональных деловых организаций.

Тема конференции "Ипотека 2020: эскроу и цифровая экосреда". Конференцию откроет пленарная дискуссия. Участники обсудят итоги рынка жилой недвижимости и ипотечного кредитования в 2019 году, проблемы и достижения внедряемой системы проектного финансирования, последние нововведения и законодательные инициативы.

В числе спикеров: председатель Комитета Госдумы ФС РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, руководитель аналитического центра АО "ДОМ.РФ" Михаил Гольдберг, заместитель директора Департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев, заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк" Денис Константинов, советник заместителя министра сельского хозяйства РФ Елена Петрикова, коммерческий директор МосТУ группы "Эталон" Василий Фетисов, вице-президент ПАО "Группа Компаний ПИК" Дмитрий Тимофеев, председатель правления "Абсолют Банк" Татьяна Ушкова, руководитель бизнеса ипотечного кредитования и расчетов по сделкам с недвижимостью Банка "Санкт-Петербург" Екатерина Синельникова и другие.

Продолжит конференцию секция "Цифровая экосреда рынка недвижимости и системы ипотечного кредитования". Эксперты обсудят цифровые предпочтения потребителей и особенности взаимодействия игроков в построении маркетплейсов на рынке недвижимости.

В дискуссии примут участие: заместитель управляющего директора АО "ДОМ.РФ" Олег Комлик, советник первого заместителя председателя Банка России Елена Чайковская, директор бизнес-юнита "ЦИАН.Финансы" Дмитрий Камалдынов, партнер и директор московского офиса Boston Consulting Group Сергей Ишков, партнер ГК SRG Максим Русаков, генеральный директор ООО "Жилищная экосистема ВТБ" Вячеслав Дусалеев, руководитель управления цифрового партнерского бизнеса ПАО РОСБАНК Игорь Дмитриев и другие.

В рамках практической сессии "Проектное финансирование строительства жилой недвижимости - требования и подходы" директор по корпоративным продуктам Банка ДОМ.РФ Андрей Бахмутов осветит аспекты работы с застройщиками, условия финансирования, подходы к анализу деятельности компаний и оценки их кредитоспособности, ответит на актуальные вопросы участников рынка.

Партнёр конференции - ООО "ЦИФРОВЫЕ ПРОДАЖИ", бизнес-партнёр конференции - Банк "Санкт-Петербург".

"AK&M" от 31.01.2020
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