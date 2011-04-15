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31/01/2020
11:54

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Апабанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "Апабанк" (Москва). По величине активов кредитная организация занимала 369-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении ЦБ.

Кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Отражение в финансовой отчётности принимаемых кредитных рисков и реальной стоимости учтённой на балансе недвижимости по требованию Банка России выявило снижение (более 40%) капитала кредитной организации, что является реальной угрозой интересам её кредиторов.

Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

Более 70% кредитного портфеля Апабанка представлено проблемными ссудами. Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчётности своего реального финансового положения. Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам её кредиторов.

В Апабанке будет действовать временная администрация ЦБ до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.


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