Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в декабре достигла исторического минимума в 9%

Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в декабре 2019 года достигла минимального за всю историю наблюдения значения – 9%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.



В декабре 2019 года четверть объёма кредитования физических лиц приходилась на ИЖК. Всего за месяц было предоставлено более 145 тыс. ипотечных кредитов на 345.1 млрд руб., что на четверть превысило соответствующие показатели ноября 2019 года.





"AK&M" от 31.01.2020