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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 1 февраля в размере 69.5976 руб. против 69.4151 руб. на 31 января.
Курс евро за последние 5 дней:
31.01.20 - 69.4151 руб.
30.01.20 - 68.6764 руб.
29.01.20 - 69.2260 руб.
28.01.20 - 68.7775 руб.
25.01.20 - 68.2924 руб.
"AK&M" от 31.01.2020