АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам НВКбанка

Агентство по страхованию вкладов 3 февраля 2020 года начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам АО "НВКбанк" (Саратов). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Приём заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через Сбербанк, действующий от имени АСВ и за его счёт в качестве банка-агента.



Выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении НВКбанка ликвидационных процедур.



При этом Сбербанк будет осуществлять приём заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам НВКбанка в течение не менее 1 года.



После окончания указанного срока приём заявлений и выплата возмещения будут продолжены либо через банк-агент, либо будут осуществляться непосредственно АСВ до дня завершения ликвидационных процедур.



За выплатой страхового возмещения на 8.5 млрд руб. могут обратиться порядка 16 тыс. вкладчиков.



ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НВКбанка 24 января 2020 года. По величине активов кредитная организация занимала 179-е место в банковской системе РФ.





"AK&M" от 31.01.2020