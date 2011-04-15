Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 1 февраля

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Банк России установил на 1 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 42.3217
1 Азербайджанский манат 37.2169
100 Армянских драмов 13.1951
1 Белорусский рубль 29.5495
1 Болгарский лев 35.5971
1 Бразильский реал 14.8778
100 Венгерских форинтов 20.6537
1000 Вон Республики Корея 52.9512
10 Гонконгских долларов 81.2667
10 Датских крон 93.1645
1 Доллар США 63.1385
1 Евро 69.5976
100 Индийских рупий 88.4850
100 Казахстанских тенге 16.6537
1 Канадский доллар 47.7562
100 Киргизских сомов 90.3564
10 Китайских юаней 91.0209
10 Молдавских леев 36.2033
1 Новый туркменский манат 18.0654
10 Норвежских крон 68.5230
1 Польский злотый 16.2002
1 Румынский лей 14.5736
1 СДР (специальные
права заимствования) 86.8729
1 Сингапурский доллар 46.3300
10 Таджикских сомони 65.1248
1 Турецкая лира 10.5572
10000 Узбекских сумов 66.0215
10 Украинских гривен 25.2296
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.9640
10 Чешских крон 27.5750
10 Шведских крон 65.3506
1 Швейцарский франк 65.0577
10 Южноафриканских рэндов 42.5261
100 Японских иен 57.9119
"AK&M" от 31.01.2020