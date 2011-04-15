Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 1 февраля

Банк России установил на 1 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.3217

1 Азербайджанский манат 37.2169

100 Армянских драмов 13.1951

1 Белорусский рубль 29.5495

1 Болгарский лев 35.5971

1 Бразильский реал 14.8778

100 Венгерских форинтов 20.6537

1000 Вон Республики Корея 52.9512

10 Гонконгских долларов 81.2667

10 Датских крон 93.1645

1 Доллар США 63.1385

1 Евро 69.5976

100 Индийских рупий 88.4850

100 Казахстанских тенге 16.6537

1 Канадский доллар 47.7562

100 Киргизских сомов 90.3564

10 Китайских юаней 91.0209

10 Молдавских леев 36.2033

1 Новый туркменский манат 18.0654

10 Норвежских крон 68.5230

1 Польский злотый 16.2002

1 Румынский лей 14.5736

1 СДР (специальные

права заимствования) 86.8729

1 Сингапурский доллар 46.3300

10 Таджикских сомони 65.1248

1 Турецкая лира 10.5572

10000 Узбекских сумов 66.0215

10 Украинских гривен 25.2296

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.9640

10 Чешских крон 27.5750

10 Шведских крон 65.3506

1 Швейцарский франк 65.0577

10 Южноафриканских рэндов 42.5261

100 Японских иен 57.9119

"AK&M" от 31.01.2020