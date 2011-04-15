На рынках наблюдаются признаки стабилизации на фоне сдержанной риторики Всемирной организации здравоохранения

На глобальных площадках в утренние часы наблюдается стабилизация динамики основных активов на фоне заявления Всемирной организации здравоохранения, сделанного накануне. В вечерние часы ВОЗ, хотя и признала, что текущая вспышка нового коронавируса в Китае является чрезвычайной ситуацией мирового масштаба, отметила отсутствие необходимости принятия слишком жестких мер (ограничения поездок, товарооборота и т.д.) для ограничения распространения вируса. Кроме того, ВОЗ отметила, что действия Китая являются правильными и вскоре, вероятно, позволят взять ситуацию под контроль. Как следствие, индекс S&P500 вчера умеренно восстанавливался, прибавив к закрытию 0.3%, японский индекс Nikkei 225 в утренние часы торгуется в плюсе на 1%, а нефтяные котировки восстанавливаются на 1.5%. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Российская валюта завершает неделю вблизи отметок 63.3 в паре с долларом и 69.7 в паре с евро, что соответствует ослаблению на 1.9% с начала недели в основных валютных парах. Сегодня на рынках наблюдаются попытки стабилизации, формальным поводом для которых может выступать вчерашнее заявление ВОЗ по ситуации в Китае, в котором организация отметила отсутствие необходимости в мерах, излишне ограничивающих международные поездки и торговлю.



Данные заявления позволили нефтяному рынку вернуться выше отметки в $59 за баррель. Индекс валют развивающихся стран от JP Morgan также пытается стабилизироваться. На этом фоне рубль также может начать отыгрывать часть потерь, понесенных в течение недели.



В целом в рамках текущей вспышки коронавируса под наибольшим давлением оказываются валюты стран экспортеров ресурсов (энергоносителей и металлов), поскольку Китай традиционно обеспечивает существенную часть прироста спроса на данные товары, но в первом квартале его экономика заметно замедлится.



Нефтяные котировки умеренно восстанавливаются в ходе утренних торгов после заявления Всемирной организации здравоохранения по ситуации в Китае. Контракты на Brent торгуются вблизи отметки $59/bbl, WTI - $53/bbl.



Новости вокруг ситуации с коронавирусом останутся ключевым фактором для динамики цен на нефть в ближайшие дни.



"AK&M" от 31.01.2020