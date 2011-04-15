Россельхозбанк удвоил финансовую поддержку российских экспортёров мяса птицы

Россельхозбанк в 2019 году выдал около 56 млрд руб. экспортёрам мяса птицы, что более чем в два раза превышает показатель 2018 года. Об этом говорится в сообщении банка.



Всего в минувшем году РСХБ выдал птицеводам около 72 млрд руб., прирост к 2018 года составил 65%.



АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.



"AK&M" от 31.01.2020