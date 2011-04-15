Российские банки начали выдавать зарубежным клиентам АЛРОСА кредиты на покупку алмазного сырья

Один из долгосрочных клиентов АЛРОСА, международный производитель бриллиантов Dali Diamond, подписал кредитное соглашение с Росэксимбанком (входит в Группу РЭЦ) о финансировании закупок алмазного сырья у АЛРОСА. Об этом говорится в сообщении компании "АЛРОСА".



Кредитное соглашение между Росэксимбанком и Dali Diamond предусматривает открытие возобновляемой кредитной линии сроком на 24 месяца. Финансирование предоставляется в евро. Условия финансирования являются одними из лучших в отрасли на сегодняшний момент – как в части ставок, так и в части отсрочки платежа перед банком. Страхование рисков в рамках соглашения осуществляет ЭКСАР.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за 2019 год в стоимостном выражении составили $3.338 млрд. При этом общая стоимость реализованного за 2019 год алмазного сырья составила $3.273 млрд, бриллиантов - $64.7 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА за 9 месяцев 2019 года по МСФО упала на 38% до 51 млрд руб. с 82.5 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 173.6 млрд руб. с 238.3 млрд руб., показатель EBITDA - на 40% до 77.5 млрд руб. со 129.1 млрд руб.



Чистая прибыль АЛРОСА за III квартал 2019 года по МСФО выросла на 0.5% до 13.5 млрд руб. с 13.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 20% до 45.7 млрд руб. с 57.4 млрд руб., показатель EBITDA - на 16% до 21.1 млрд руб. с 25.1 млрд руб.



АО "Росэксимбанк" специализируется на обеспечении доступа к финансовым ресурсам для российских компаний-экспортёров и содействии росту российского несырьевого экспорта. АО "Росэксимбанк" входит в группу АО "Российский экспортный центр". Банк представлен головным офисом, расположенным в Москве.



ЭКСАР – Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, специализированный государственный институт поддержки экспорта для реализации страхового инструментария защиты экспортных кредитов и инвестиций. Агентство является национальным экспортным кредитным агентством (ЭКА), созданным "с нуля" в рамках задачи активизации разработки и реализации программы поддержки экспорта, поставленной Правительством России в конце 2009 года при реализации мероприятий по антикризисному развитию национальной экономики.



Dali Diamond – международная компания со штаб-квартирой в Антверпене, которая на протяжении уже трёх поколений занимается производством и торговлей бриллиантами. Является одним из долгосрочных клиентов АЛРОСА, закупая алмазы напрямую у АЛРОСА и поставляя бриллианты известнейшим и наиболее изысканным ювелирным брендам, расположенным от Вандомской площади в Париже до Пятой Авеню в Нью-Йорке.



"AK&M" от 31.01.2020